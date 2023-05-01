ЦСКА впервые в истории остался без финала Единой лиги ВТБ

Баскетболисты московского ЦСКА в овертайме со счетом 103:100 уступили краснодарскому "Локомотиву-Кубани" в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в понедельник в Москве.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Окаро Уайт, в его активе 21 очко. У ЦСКА больше всех очков набрал разыгрывающий Алексей Швед - 22. "Локомотив-Кубань" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3.

В финале краснодарская команда сыграет с победителем серии между казанским УНИКСом и петербургским "Зенитом". Счет в серии 3-3, седьмая игра состоится 2 мая в Казани. Проигравшая команда сыграет с армейцами в серии за третье место.

Единая лига ВТБ проводится с сезона-2009/10, армейцы впервые не вышли в финал турнира. В прошлом сезоне ЦСКА проиграл в финале "Зениту", а в 2011 году - подмосковным "Химкам", в остальных розыгрышах армейцы одерживали победу в турнире. В финал чемпионата России ЦСКА в последний раз не выходил в 2002 году, тогда армейцы уступили в четвертьфинале саратовскому "Автодору".