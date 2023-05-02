По информации «Базы», баскетболист отдыхал в ресторане «Джун» в центре Москвы. В тот вечер в заведении также отдыхала компания из пятерых мужчин, предположительно уроженцев Кавказа.

На выходе из ресторана у Шведа и компании возник конфликт. Через мгновение компания оказалась на улице, там и произошла драка. От удара Швед упал, из уха у него пошла кровь. На помощь баскетболисту пришли сотрудники ресторана — как позже они рассказали полицейским, компания хотела «добить» Шведа, но сотрудникам удалось его защитить. Ранее никто эту компанию в ресторане не видел, но известно, что одного из них зовут Князь.