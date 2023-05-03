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Полиция задержала двух человек по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 3 мая.

Полиция задержала двух человек по делу о нападении на Шведа
© РИА Новости

По словам собеседника «ВМ», ими оказались двое мужчин.

Нападение, о котором идет речь, произошло на выходе из ресторана, расположенного на улице Больгая Никитская, вечером 1 мая. Знаменитый спортсмен повздорил с группой из четырех-пяти неизвестных людей, которые его избили.

В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

Алексей Швед после нападения находился без сознания около 20 минут

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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