Полиция задержала двух человек по делу о нападении на Шведа

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 3 мая.

По словам собеседника «ВМ», ими оказались двое мужчин.

Нападение, о котором идет речь, произошло на выходе из ресторана, расположенного на улице Больгая Никитская, вечером 1 мая. Знаменитый спортсмен повздорил с группой из четырех-пяти неизвестных людей, которые его избили.

В какой-то момент от полученного удара Швед упал на асфальт и ударился головой, в результате чего получил проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.