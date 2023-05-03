Врачи оценивают состояние Алексея Шведа как тяжёлое

Напомним, Швед стал участником драки в центре Москвы. Инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.