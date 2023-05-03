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Врачи оценивают состояние Алексея Шведа как тяжёлое

Врачи оценивают состояние баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа как тяжёлое. Об этом сообщает 112.

Врачи оценивают состояние Алексея Шведа как тяжёлое
© Чемпионат.com

Напомним, Швед стал участником драки в центре Москвы. Инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Ранее стало известно, что нападение на Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом» (100:103 ОТ).

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