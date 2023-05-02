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Баскетболиста Шведа избили из-за проигранного матча

Российского баскетболиста Алексея Шведа избили из-за проигранного матча. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник сообщает, что напавшие на Шведа проиграли деньги на спортивных ставках. Конфликт случился на выходе из ресторана, в котором отдыхал спортсмен. Около восьми человек начали словесный конфликт со Шведом, обвиняя того в проигрыше и потерянных деньгах. В какой-то момент конфликт перерос в драку, и спортсмена ударили, после чего тот упал. Увидев это, почти все нападавшие поспешили скрыться, кроме двоих парней, которые стали снимать происходящее на телефон.

Избитому баскетболисту Шведу диагностировали амнезию

Источник также сообщает, что после конфликта с пострадавшим спортсменом связался один из нападавших, желая «порешать ситуацию». Сообщается, что звонивший получил отказ – спортсмен обратился в полицию и правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что в результате драки Алексей Швед получил серьезную черепно-мозговую травму, а также ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

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