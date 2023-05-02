Источник сообщает, что напавшие на Шведа проиграли деньги на спортивных ставках. Конфликт случился на выходе из ресторана, в котором отдыхал спортсмен. Около восьми человек начали словесный конфликт со Шведом, обвиняя того в проигрыше и потерянных деньгах. В какой-то момент конфликт перерос в драку, и спортсмена ударили, после чего тот упал. Увидев это, почти все нападавшие поспешили скрыться, кроме двоих парней, которые стали снимать происходящее на телефон.