Баскетболиста Шведа избили из-за проигранного матча
Российского баскетболиста Алексея Шведа избили из-за проигранного матча. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Источник сообщает, что напавшие на Шведа проиграли деньги на спортивных ставках. Конфликт случился на выходе из ресторана, в котором отдыхал спортсмен. Около восьми человек начали словесный конфликт со Шведом, обвиняя того в проигрыше и потерянных деньгах. В какой-то момент конфликт перерос в драку, и спортсмена ударили, после чего тот упал. Увидев это, почти все нападавшие поспешили скрыться, кроме двоих парней, которые стали снимать происходящее на телефон.
Источник также сообщает, что после конфликта с пострадавшим спортсменом связался один из нападавших, желая «порешать ситуацию». Сообщается, что звонивший получил отказ – спортсмен обратился в полицию и правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее стало известно, что в результате драки Алексей Швед получил серьезную черепно-мозговую травму, а также ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.