В «Барселоне» высказались о продлении контракта с главным тренером

«Сейчас не время говорить о продлении контракта Ясикявичюса. Мы полностью сосредоточены на Евролиге и обсудим этот вопрос после того, как состоится „Финал четырёх“. Он доволен, я тоже. Спешить некуда. Он сам сказала, что мы поговорим позже», — приводит слова Наварро BasketNews.