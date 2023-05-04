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В «Барселоне» высказались о продлении контракта с главным тренером

Генеральный менеджер «Барселоны» Хуан Карлос Наварро высказался о возможности продления контракта с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом.

В «Барселоне» высказались о продлении контракта с главным тренером
© РИА Новости

«Сейчас не время говорить о продлении контракта Ясикявичюса. Мы полностью сосредоточены на Евролиге и обсудим этот вопрос после того, как состоится „Финал четырёх“. Он доволен, я тоже. Спешить некуда. Он сам сказала, что мы поговорим позже», — приводит слова Наварро BasketNews.

Ранее завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором литовский «Жальгирис» принимал испанскую «Барселону». Встреча закончилась победой гостей паркета со счётом 77:66.

Таким образом, «Барселона» одержала победу в серии со счётом 3-0. «Барселона» стала первым участником «Финала четырёх», который состоится в Кануасе с 19 по 21 мая.

В других четвертьфиналах играют следующие пары: «Олимпиакос» — «Фенербахче», «Монако» — «Маккаби», «Реал» — «Партизан».

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