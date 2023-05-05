Главный подозреваемый в деле об избиении разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, 31-летний Юсуф, до сих пор не найден. Следствие сейчас пытается выяснить, мог ли он уехать за границу. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.

Ранее по делу о нападении на Шведу задержали трёх подозреваемых. Все они заявили сотрудникам полиции, что именно Юсуф наносил самые тяжёлые удары Шведу.