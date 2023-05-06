Отец Алексея Шведа рассказал о состоянии баскетболиста ЦСКА после нападения

Отец баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа, Виктор Швед, рассказал о состоянии сына, который получил серьезные травмы головы в результате нападения в центре Москвы.
«Я был в больнице вместе с детьми. Он обрадовался. Он чувствует себя лучше, намного лучше», — передает слова Виктора Шведа «Матч ТВ».
Напомним, 1 мая Швед вместе с женой и друзьями отдыхал в одном из ресторанов в центре Москвы. На выходе из ресторана у баскетболиста и компании возник конфликт. На улице он подвергся нападению нескольких человек.
Трое подозреваемых по делу о нападении на спортсмена Рамзин Амирасланов, Глеб Писарев и Князь Амирасланов были заключены под стражу до 2 июля решением суда, при этом они не признали свою вину.
Вечером 5 мая стало известно о задержании главного подозреваемого — водителя одного из братьев Амираслановых Юсуфа. Он был обнаружен в аэропорту «Жуковский» при попытке покинуть Россию.