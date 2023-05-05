"Зенит" обыграл ЦСКА в первом матче серии за третье место баскетбольной Единой лиги ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" со счетом 86:68 победил московский ЦСКА в первом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в пятницу в Москве.

На предматчевой разминке и представлении команд игроки ЦСКА были в майках в поддержку своего одноклубника Алексея Шведа, которого в ночь на 2 мая избили неизвестные у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Швед был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. В среду в МВД сообщили, что задержаны трое подозреваемых, в пятницу им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам).

Второй матч серии до четырех побед пройдет 7 мая в Москве. ЦСКА впервые играет в серии за третье место Единой лиги ВТБ. Ранее московская команда ни разу не опускалась ниже второго места, она выиграла 11 трофеев и дважды завоевывала серебро (2011, 2022), с 1992 года армейцы два раза оставались без медалей национального первенства (сезоны-2000/01, 2001/02). В прошлом сезоне ЦСКА и "Зенит" встречались в финальной серии, победу по итогам семи встреч одержала команда из Санкт-Петербурга, на счету которой также четыре бронзы (2016, 2017, 2018, 2021).

В финальной серии Единой лиги ВТБ встретятся казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань", ранее ни разу не игравшие в матчах за трофей. Первая встреча противостояния пройдет 6 мая в Казани.