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Раскрыты подробности задержания подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа

Подозреваемого в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа Юсуфа задержали сотрудники полиции в Международном аэропорту Жуковский. Подробности раскрыл Telegram-канал SHOT.

Раскрыты подробности задержания подозреваемого в избиении баскетболиста Шведа
© ТАСС

По информации SHOT, Юсуф пытался сбежать из страны.

В ближайшее время мужчину доставят на допрос в Следственный комитет, после этого суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Задержан главный подозреваемый по делу о нападении на Алексея Шведа

Ранее сообщалось, что в Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении российского баскетболиста Алексея Шведа. Трое участников драки дали показания на водителя одного из них, Рамзина Амирсланова, — Юсуфа.

2 мая защитник баскетбольного ЦСКА Алексей Швед сделал замечание шумной компании в ресторане. В результате начавшейся драки он получил травму.

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