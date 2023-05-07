Баскетболисты ЦСКА сравняли счет в серии за "бронзу" Единой лиги с "Зенитом"

Второй матч серии за "бронзу" (до четырех выигрышей) в баскетбольной интернациональной Единой лиге завершился домашней победой ЦСКА над санкт-петербургским "Зенитом" - 85:61. Общий счет противостояния стал 1-1.

Напомним, что в первой встрече за третье место два дня назад ЦСКА в Москве потерпел поражение с болезненной разницей "минус 18" (68:86). Игроки "красно-синих" к тому моменту еще не оправились от неудачи в полуфинальном соперничестве с краснодарским "Локомотивом", да еще и от морального шока, вызванного хулиганским нападением на лидера команды Алексея Шведа, которое произошло вечером у одного из ресторанов после фиаско в седьмом матче с кубанцами.

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Во второй игре с "Зенитом" столичные армейцы выглядели уже по-другому. Швед постепенно идет на поправку, напавшие негодяи найдены и уже под стражей, подавленность из-за поражения в полуфинале проходит.

Поддержать ЦСКА на трибуны "Мегаспорта" пришли три с половиной тысячи болельщиков. Кстати, на первом матче за "бронзу" зрителей было значительно меньше. Хозяева не лучшим образом провели стартовую четверть (16:21), но затем резко прибавили, вышли вперед и стали постепенно наращивать преимущество. Середина встречи, то есть вторая и третья десятиминутки, осталась за "красно-синими" (19:15 и 27:18 соответственно), а в заключительном игровом отрезке питерцы были нокаутированы - 76:56 после дальнего попадания Далласа Мура за 3 мин. 23 сек. до сирены об окончании времени.

В итоге самыми результативными у ЦСКА стали: Каспер Уэйр (19 очков), Деян Давидовац (14), Девонте Кэйкок (12), Даллас Мур (11). В составе "Зенита", уже несколько матчей играющего без травмированного бомбардира Сергея Карасева, отличились Андрей Зубков (17) и Трент Фрэйзер (14).