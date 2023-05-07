Паскуаль объяснил поражение в матче с ЦСКА

«В этой игре мы боролись на протяжении примерно 25 минут. Но у нас физически не осталось, кому играть, слишком много травм. Когда ЦСКА повел «+6», команда практически исчезла, все проблемы всплыли на поверхность. Могу только поздравить соперников с победой», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.