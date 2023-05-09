Защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа выписали из больницы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба армейцев.
В ночь на 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из столичных клиник с черепно-мозговой травмой.
"Всем привет, меня выписали из больницы, чувствую себя намного лучше, - сказал Швед. - Спасибо за помощь, поддержку, очень важно для меня и моей семьи. Очень скучаю по вам, удачи ребятам в следующих играх".
В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ ЦСКА впервые в истории не смог выйти в финал турнира. В полуфинале армейцы уступили краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" в серии до четырех побед со счетом 3-4. В серии за третье место ЦСКА встречается с действующим победителем турнира петербургским "Зенитом". После двух матчей счет 1-1. Третья игра пройдет 10 мая в Санкт-Петербурге.