Гомельский объяснил, почему БК ЦСКА и «Зенит» не прошли в финал Единой лиги ВТБ

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о третьем матче между ЦСКА и «Зенитом» за третье место в Единой лиге ВТБ, а также поделился мнением о том, почему команды не прошли в финал турнира.

© Чемпионат.com

В третьем матче ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 71:60 и вышел вперёд в этом противостоянии — 2-1.

«Не было игроков, которые сыграли бы хотя бы на максимуме своих возможностей. Ни в «Зените», ни в ЦСКА. Начиная с первой минуты третьей четверти из половины состава «Зенита» как будто выпустили воздух. Эртель, Хоумсли и Морман из «Зенита» не показали своей игры. В ЦСКА Мур забил свои трёхочковые, но без потерь не обошёлся. В общем, армейцы очень собранно и сконцентрированно сыграли во второй половине в обороне, но что случилось с «Зенитом» — у меня нет объяснений.