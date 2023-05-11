Лука Дончич повторил рекорд Тима Данкана и Кевина Дюранта

Сегодня были объявлены символические сборные НБА по итогам регулярного сезона. Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич попал в первую пятёрку. Это уже четвёртое такое достижение в карьере словенца.

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Таким образом, он стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, который до 25 лет смог попасть четыре раза в первую символическую сборную лиги.

Подобным достижением, помимо Луки, могут похвастаться лишь следующие три игрока: защитник Макс Заслофски (1947-1950), тяжёлый форвард Тим Данкан (1998-2001) и лёгкий форвард Кевин Дюрант (2010-2013).