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Лука Дончич повторил рекорд Тима Данкана и Кевина Дюранта

Сегодня были объявлены символические сборные НБА по итогам регулярного сезона. Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич попал в первую пятёрку. Это уже четвёртое такое достижение в карьере словенца.

Лука Дончич повторил рекорд Тима Данкана и Кевина Дюранта
© Чемпионат.com

Таким образом, он стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, который до 25 лет смог попасть четыре раза в первую символическую сборную лиги.

Подобным достижением, помимо Луки, могут похвастаться лишь следующие три игрока: защитник Макс Заслофски (1947-1950), тяжёлый форвард Тим Данкан (1998-2001) и лёгкий форвард Кевин Дюрант (2010-2013).

В минувшем регулярном сезоне Лука в среднем набирал 32,4 очка, 8,6 подбора и 8 результативных передач. Несмотря на очередной яркий индивидуальный сезон, «Даллас» не попал даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.

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