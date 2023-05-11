Лука Дончич повторил рекорд Тима Данкана и Кевина Дюранта
Сегодня были объявлены символические сборные НБА по итогам регулярного сезона. Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич попал в первую пятёрку. Это уже четвёртое такое достижение в карьере словенца.
Таким образом, он стал лишь четвёртым игроком в истории лиги, который до 25 лет смог попасть четыре раза в первую символическую сборную лиги.
Подобным достижением, помимо Луки, могут похвастаться лишь следующие три игрока: защитник Макс Заслофски (1947-1950), тяжёлый форвард Тим Данкан (1998-2001) и лёгкий форвард Кевин Дюрант (2010-2013).
В минувшем регулярном сезоне Лука в среднем набирал 32,4 очка, 8,6 подбора и 8 результативных передач. Несмотря на очередной яркий индивидуальный сезон, «Даллас» не попал даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.