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«Денвер» разгромил «Финикс» и вышел в финал Западной конференции НБА

«Финикс» и «Денвер» провели шестой матч полуфинала Западной конференции НБА. «Наггетс» одержали разгромную победу на выезде со счётом 125:100.

«Денвер» разгромил «Финикс» и вышел в финал Западной конференции НБА
© Betassist.ru

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Йокич – 32 очка, 10 подборов и 12 передач. В активе Джамала Мюррэя 26 баллов.

У «Финикса» 31 очко набрал Кэмерон Пэйн. В активе Кевина Дюранта 23 балла. Крис Пол не принимал участия во встрече из-за травмы.

«Денвер» выиграл серию из четырёх побед в шести матчах и вышел в финал конференции. Там лучшая команда Запада по итогам регулярного чемпионата встретится с «Лейкерс» или «Голден Стэйт» (3-2).

НБА. Плей-офф. Полуфинал Западной конференции

«Финикс» – «Денвер» 100:125 (26:44, 25:37, 25:22, 24:22)/

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