«Денвер» разгромил «Финикс» и вышел в финал Западной конференции НБА

«Финикс» и «Денвер» провели шестой матч полуфинала Западной конференции НБА. «Наггетс» одержали разгромную победу на выезде со счётом 125:100.

© Betassist.ru

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Йокич – 32 очка, 10 подборов и 12 передач. В активе Джамала Мюррэя 26 баллов.

У «Финикса» 31 очко набрал Кэмерон Пэйн. В активе Кевина Дюранта 23 балла. Крис Пол не принимал участия во встрече из-за травмы.

«Денвер» выиграл серию из четырёх побед в шести матчах и вышел в финал конференции. Там лучшая команда Запада по итогам регулярного чемпионата встретится с «Лейкерс» или «Голден Стэйт» (3-2).

НБА. Плей-офф. Полуфинал Западной конференции