Баскетбольный клуб ЦСКА стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 82:79 обыграл петербургский "Зенит" в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в понедельник в Москве.
ЦСКА выиграл серию со счетом 4-1 и стал бронзовым призером розыгрыша Единой лиги ВТБ.
ЦСКА впервые играл в серии за третье место Единой лиги ВТБ. Ранее московская команда ни разу не опускалась ниже второго места, она выиграла 10 трофеев и промокубок в 2008 году, дважды завоевывала серебро (2011, 2022), с 1992 года армейцы два раза оставались без медалей национального первенства (2001, 2002). В прошлом сезоне ЦСКА и "Зенит" встречались в финальной серии, победу по итогам семи встреч одержала команда из Санкт-Петербурга. Четыре раза "Зенит" занимал третье место (2016, 2017, 2018, 2021).
В финальной серии Единой лиги ВТБ встречаются казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань", ранее ни разу не выигрывавшие трофей. После четырех матчей УНИКС ведет в серии со счетом 3-1.
Единая лига ВТБ проводится с сезона-2009/10.