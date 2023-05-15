Баскетбольный клуб ЦСКА стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ

ЦСКА впервые играл в серии за третье место Единой лиги ВТБ. Ранее московская команда ни разу не опускалась ниже второго места, она выиграла 10 трофеев и промокубок в 2008 году, дважды завоевывала серебро (2011, 2022), с 1992 года армейцы два раза оставались без медалей национального первенства (2001, 2002). В прошлом сезоне ЦСКА и "Зенит" встречались в финальной серии, победу по итогам семи встреч одержала команда из Санкт-Петербурга. Четыре раза "Зенит" занимал третье место (2016, 2017, 2018, 2021).