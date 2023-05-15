Баскетболист Швед заявил, что продолжит карьеру

"Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу", - сказал Швед.

ЦСКА в пятом матче серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ обыграл петербургский "Зенит" со счетом 82:79 и завоевал бронзовые медали турнира. Швед появился на трибуне по ходу третьей четверти, болельщики ЦСКА встретили его овацией.

В ночь на 2 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Пресненский суд 5 мая заключил под стражу троих обвиняемых в нападении, позднее был задержан четвертый подозреваемый. 9 мая Швед был выписан из больницы.