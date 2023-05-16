Стивен Джексон: "Мы не можем на этот раз вступиться за Джа Моранта"

«Мы вступались ранее за Джа Моранта, в частности, я тоже… На этот раз мы не можем вступиться за него. Это был самый глупый поступок, который он мог сделать. Просто идиотский поступок. Его родители должны стыдиться», — сказал Джексон во время подкаста I Am Athlete.