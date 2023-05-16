Баскетболисты УНИКСа и «Локомотива-Кубань» устроили потасовку

По ходу четвёртой четверти пятого матча финальной Единой лиги ВТБ между УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» произошла стычка между французским форвардом казанцев Луи Лабери и игроком гостей Окаро Уайтом.

Лабери показал провокационный жест, после чего началась потасовка. По её итогам Окаро Уайт был удалён с площадки, Лабери получил неспортивный фол и остался на площадке.