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Баскетболисты УНИКСа и «Локомотива-Кубань» устроили потасовку. Уайта удалили с площадки

По ходу четвёртой четверти пятого матча финальной Единой лиги ВТБ между УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» произошла стычка между французским форвардом казанцев Луи Лабери и игроком гостей Окаро Уайтом.

Баскетболисты УНИКСа и «Локомотива-Кубань» устроили потасовку
© Чемпионат.com

Лабери показал провокационный жест, после чего началась потасовка. По её итогам Окаро Уайт был удалён с площадки, Лабери получил неспортивный фол и остался на площадке.

Напомним, пятый матч серии проходит в Казани.

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