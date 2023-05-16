Рэпер заступился за баскетболиста Моранта

Американский рэпер заступился за Джа Моранта
Американский рэпер Джеймс Ли Бейкер, более известный как BlocBoy JB, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заступился за разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.
«Оружие не является противозаконным, если оно находится у него в машине. Оружие записано на его имя. Кто-то просто снял его у него же во дворе, он в этом не виноват», — написал Бейкер.
Напомним, во время эфира в соцсетях друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока от внутрикомандных мероприятий.
В марте этого года Морант был замечен в ночном клубе также держащим пистолет. Лига дисквалифицировала игрока на восемь матчей. Помимо этого, Джа был обвинён в нападении на несовершеннолетнего подростка; после этого инцидента игрок взял из дома пистолет, который был виден на поясе его брюк.