Рэпер заступился за баскетболиста Моранта

Американский рэпер Джеймс Ли Бейкер, более известный как BlocBoy JB, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заступился за разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

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«Оружие не является противозаконным, если оно находится у него в машине. Оружие записано на его имя. Кто-то просто снял его у него же во дворе, он в этом не виноват», — написал Бейкер.

Напомним, во время эфира в соцсетях друг Моранта навёл на него камеру, однако, заметив пистолет, отвёл её на несколько секунд от игрока, чтобы тот убрал оружие. В НБА уже начали расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока от внутрикомандных мероприятий.