$80.76+0.7887.57+0.41

Шакил О'Нил: «Лейкерс» выиграют завтра, гарантирую

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил высказался по поводу предстоящего второго матча финала Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Шакил О'Нил гарантировал победу «Лейкерс»
© Чемпионат.com

«Мы идём за вами. Мы просто так не сдаёмся. Хотите это услышать? «Лейкерс» выиграют завтра. Я вам гарантирую», — сказал О'Нил во время передачи NBA on TNT.

Напомним, первая игра состоялась вчера, 17 мая, в Денвере. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:126.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Энтони Дэвис. На его счету 40 очков, десять подборов и два блок-шота. Также отличную игру провёл звёздный форвард Леброн Джеймс. В его активе 26 очков, 12 подборов и девять результативных передач. Сербский центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл: 34 очка, 21 подбор и 14 передач.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий