«Реал» вырвал победу у «Олимпиакоса» в финальном матче Евролиги

В Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» завершился финальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой команды из Испании со счётом 79:78.

Для «Реала» эта победа стала 11-й в Евролиге.

Самым результативным игроком встречи стал Александр Везенков, который записал на свой счёт 28 очков. У Реала наилучшую результативность продемонстрировал Серхио Родригес — 15 очков.

Напомним, в полуфинале «Олимпиакос» оказался сильнее «Монако» со счётом 76:62. «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» — 78:66.