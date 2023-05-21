$79.91-0.1386.28-0.22

«Реал» вырвал победу у «Олимпиакоса» в финальном матче Евролиги

В Каунасе на стадионе «Жальгирис-Арена» завершился финальный матч «Финала четырёх» Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» встречался с мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой команды из Испании со счётом 79:78.

«Реал» вырвал победу у «Олимпиакоса» в финальном матче Евролиги
© globallookpress.com

Для «Реала» эта победа стала 11-й в Евролиге.

Самым результативным игроком встречи стал Александр Везенков, который записал на свой счёт 28 очков. У Реала наилучшую результативность продемонстрировал Серхио Родригес — 15 очков.

Напомним, в полуфинале «Олимпиакос» оказался сильнее «Монако» со счётом 76:62. «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» — 78:66.

В матче за третье место сегодня «Монако» одолел «Барселону» — 78:66.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий