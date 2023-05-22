Шакил О’Нил считает, что мог бы разгромить Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда в 2011-ом

«Продолжаю повторять, что, если бы я не получал травмы в том сезоне, мы могли бы по крайней мере дойти до финала. Я бы уничтожил Леброна и Дуэйн Уэйд в плей-офф. Я обещаю, что всё бы так и было», — приводит слова О'Нила Heavy.