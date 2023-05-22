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Грайнер высказалась о возвращении к матчам после тюремного заключения в России

Баскетболистка «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер высказалась о возвращении к матчам после тюремного заключения в России. Ее слова приводит Fox News.

Грайнер высказалась о возвращении к матчам после тюремного заключения в России
© Lenta.ru

Спортсменка заявила, что ей было приятно вернуться к соревнованиям.

«Любовь игроков и болельщиков была потрясающей. Я определенно чувствовала это, и я чувствовала это, когда была там [в России]», — отметила она.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря 2022 года обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Она была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и провела в заключении десять месяцев.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Грайнер играет в составе «Финикса» с 2013 года. Помимо этого, баскетболистка выступала за зарубежные команды в период межсезонья Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). В России американка играла с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Также Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

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