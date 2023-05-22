Баскетболист Родригес гордится, что выиграл Евролигу с ЦСКА

«Сейчас я ощущаю усталость. Это было действительно тяжело. Но как же мы счастливы, что добились такого невероятного результата. Я посмотрю эту игру ещё раз, потому что и сам не знаю, как нам удалось одержать победу.



Я проиграл два финала, прежде чем наконец победить. Это непросто. Я горжусь, что дважды выиграл Евролигу с мадридским «Реалом» и один раз – с ЦСКА. Как мне кажется, опыт, полученный в таких матчах, – самое главное для игроков», — приводит слова Родригеса Basket News.