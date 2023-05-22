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Серхио Родригес: горжусь, что дважды выиграл Евролигу с «Реалом» и однажды – с ЦСКА

Разыгрывающий «Реала» Серхио Родригес высказался о победе в финале Евролиги с греческим «Олимпиакосом» (79:78). Для Родригеса эта победа стала третьей в карьере: дважды в Евролиге он побеждал с «Реалом», а один раз – с московским ЦСКА.

Баскетболист Родригес гордится, что выиграл Евролигу с ЦСКА
© Чемпионат.com

«Сейчас я ощущаю усталость. Это было действительно тяжело. Но как же мы счастливы, что добились такого невероятного результата. Я посмотрю эту игру ещё раз, потому что и сам не знаю, как нам удалось одержать победу.

Я проиграл два финала, прежде чем наконец победить. Это непросто. Я горжусь, что дважды выиграл Евролигу с мадридским «Реалом» и один раз – с ЦСКА. Как мне кажется, опыт, полученный в таких матчах, – самое главное для игроков», — приводит слова Родригеса Basket News.

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