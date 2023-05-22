$79.94+0.0386.50+0.22

Племянник Елены Ханги впервые в карьере выиграл Евролигу

Адам Ханга, племянник российской журналистки Елены Ханги, впервые в карьере стал победителем Евролиги. Адам играет за мадридский «Реал». В финале турнира нынешнего сезона мадридцы победили «Монако» (79:78). Ханга в этой встрече набрал два очка, а также совершил три подбора.

Племянник Елены Ханги впервые в карьере выиграл Евролигу
© Чемпионат.com

«О боже! Как же долго я этого ждал! Я выступаю в Евролиге уже 10-11 лет, и этот финал был для меня уже третьим подряд. Но нынешняя команда — нечто особенное. Даже не могу объяснить, как же сегодня у нас получилось. Возможно, мы должны были проиграть этот матч. Возможно, нам нужно было проигрывать 0-2 «Партизану» (после первых двух матчей в 1/4 финала Евролиги с «Партизаном» «Реал» уступал со счётом 0-2. – Прим. «Чемпионата»), чтобы получить этот момент. Но это потрясающе. Удивительно! Я ждал этого всю свою жизнь», — приводит слова Ханги пресс-служба Евролиги.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий