Йокич установил рекорд НБА

Сербский центровой установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов за один плей-офф – восемь. Он превзошёл достижение легендарного Уилта Чемберлена, в 1967 году у него их было семь. У Мэджика Джонсона (1982) и Дрэймонда Грина (2019) – по шесть.