Йокич установил рекорд НБА
«Денвер» в четвёртом матче финала Западной конференции НБА обыграл «Лейкерс» со счётом 113:111. Лидер «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл – 30 очков, 14 подборов и 13 результативных передач.
Сербский центровой установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов за один плей-офф – восемь. Он превзошёл достижение легендарного Уилта Чемберлена, в 1967 году у него их было семь. У Мэджика Джонсона (1982) и Дрэймонда Грина (2019) – по шесть.
28-летний Йокич дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата. Также он является пятикратным участником матча всех звёзд НБА,
«Денвера» выбрал Йокича на драфте 2014 года под общим 41-м номером.