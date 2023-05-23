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Йокич установил рекорд НБА

«Денвер» в четвёртом матче финала Западной конференции НБА обыграл «Лейкерс» со счётом 113:111. Лидер «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл – 30 очков, 14 подборов и 13 результативных передач.

Йокич установил рекорд НБА
© Sportsnet

Сербский центровой установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов за один плей-офф – восемь. Он превзошёл достижение легендарного Уилта Чемберлена, в 1967 году у него их было семь. У Мэджика Джонсона (1982) и Дрэймонда Грина (2019) – по шесть.

28-летний Йокич дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата. Также он является пятикратным участником матча всех звёзд НБА,

«Денвера» выбрал Йокича на драфте 2014 года под общим 41-м номером.

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