«Денвер» впервые в истории вышел в финал НБА

«Денвер Наггетс» впервые за 47 сезонов выступления в Национальной баскетбольной ассоциации пробился в финал лиги. В НБА это рекорд по количеству потраченных сезонов для выхода команды в первый финал и третий показатель в истории американских спортивных лиг с учётом МЛБ (Главная бейсбольная лига) и НХЛ (Национальная хоккейная лига).