Баскетболист Руженцев назвал причину, по которой ЦСКА не вышел в финал Единой лиги ВТБ

"Они молодцы, придерживались своего стиля игры на протяжении всей серии с нами. Это команда, с которой ты можешь повести с крупной разницей в начале матча, но это ничего не будет значить. Надо быть сконцентрированным все 40 минут, потому что знаешь, они не отступят от тебя, пока не прозвучит финальный свисток", - добавил игрок.