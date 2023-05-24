Единая лига ВТБ ведет переговоры с иностранными клубами об участии в суперкубке

Руководство баскетбольной Единой лиги ВТБ ведет переговоры об участии иностранных клубов в суперкубке. Об этом журналистам в среду сообщил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов .

"Будущий сезон начнется с открытия бюджетов клубов и лиги - это традиционно, - сказал Иванов. - Потом будет суперкубок. Идут переговоры с иностранными клубами об участии в нем. О регламенте суперкубка сообщим позднее".

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в третий раз, турнир носит имя Александра Гомельского. В прошлом сезоне участие в турнире принимали московский ЦСКА, петербургский "Зенит", казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань", а также сербские клубы "Мега" и "Партизан". Победу в турнире, который прошел в Москве, одержал "Зенит".