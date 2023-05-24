Сборные России и Белоруссии по баскетболу в июне проведут товарищеские матчи в Новогорске

"Будут сыграны товарищеские матчи с командами Белоруссии. [Главный тренер мужской сборной России] Зоран [Лукич] собирает команду. 9 июня будут играть мужчины, 13-го - женщины. Обе игры пройдут в Новогорске, - сказал Кириленко. - Акцент будет сделан не на ветеранов и проверенных игроков, а на молодежь, как это было, когда мы играли с сербскими клубами".