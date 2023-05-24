Энтони Дэвис после матча просидел у своего шкафчика 45 минут

Энтони Дэвис после 4-го матча просидел у своего шкафчика 45 минут, повторяя: «Я не могу в это поверить»
По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис был очень расстроен поражением от «Денвера» в 4-м матче финала Западной конференции (111:113, 0-4).
Дэвис просидел в раздевалке у своего шкафчика 45 минут, повторяя: «Я не могу в это поверить». Затем к нему пошел Леброн Джеймс и сказал: «Мы сделали все, что могли».
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