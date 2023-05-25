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Яо Мин покинул пост главы китайской ассоциации баскетбола

Бывший игрок НБА и легенда китайского баскетбола Яо Мин покинул пост президента китайской ассоциации баскетбола.

Легендарный Яо Мин покинул пост главы китайской ассоциации баскетбола
© globallookpress.com

На сайте ассоциации появилось сообщение, в котором Яо поблагодарили за его работу. В нём не указывалась причина его ухода. Было сказано только то, что совет директоров решил, что пришло время для нового руководства.

В последние годы местную главную лигу преследуют обвинения в коррупции. Две команды были исключены из плей-офф чемпионата в прошлом месяце после того, как были уличены в неспортивном поведении.

Мин восемь раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА. Из-за травм спортсмену пришлось рано завершить карьеру. В последние годы его беспокоило состояние левой ступни. «Хьюстон» изъял из обращения его игровой номер в 2017 году.

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