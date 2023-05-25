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«Барселона» планирует сократить бюджет на 20-25 процентов

Руководство «Барселоны» приняло решение существенно сократить бюджет своего баскетбольного клуба на следующий сезон, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

БК «Барселона» планирует существенно сократить бюджет
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Разочарование, вызванное недавним «Финалом четырех» Евролиги в Каунасе, где команда, несмотря на большие ожидания, проиграла в полуфинале «Реалу», подтолкнуло совет директоров клуба к действиям.

Изначально обсуждалось, что бюджет урежут примерно на 10-15 процентов. Однако, если клуб не поменяет курс, окончательное сокращение, скорее всего, составит от 20 до 25 процентов.

Учитывая, что ранее бюджет баскетбольной «Барсы» составлял примерно 44 миллиона евро, спортивному директору команды Хуану Карлосу Наварро стоит ждать сокращения примерно на 8-11 миллионов.

Ожидается, что сокращение бюджета в первую очередь отразится на фонде заработной платы.

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