Президент РФБ рассказал о нехватке международного опыта у баскетболистов сборной

"Конечно, есть большая нехватка международного опыта, и он должен быть у ребят. Чтобы быть лучшими, надо играть с лучшими, - сказал Кириленко. - С другой стороны, может быть, такая международная изоляция, которая есть сейчас, поможет нашим ребятам лучше раскрыться, почувствовать уверенность. И, когда будет возможность вновь играть на международном уровне, у ребят уже будет уверенность, которая позволит там проявлять себя".