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1 час назад

Минченко официально стал игроком МБА

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Центровой «Автодора» Евгений Минченко официально перешёл в МБА. Об этом сообщается на сайте команды.

Минченко официально стал игроком МБА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам сезона 2019/2020 Евгений был признан лучшим центровым Суперлиги-1, а также получил специальный приз «Самому зрелищному игроку».

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Минченко принял участие во всех 35 матчах «Автодора». В его активе в среднем 8.1 очка, 4.3 подбора и 1.3 блок-шота.

Минченко мог оказаться в МБА и раньше: если бы «Автодор» не попал в плей-офф, то центровой переехал бы в Москву ещё в марте. Уже после окончания сезона столичная команда выиграла борьбу за Евгения у казанского УНИКСа, который очень хотел подписать игрока на следующий сезон.

Баскетбол,Евгений Минченко,Автодор,
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