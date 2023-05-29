Минченко официально стал игроком МБА

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Минченко принял участие во всех 35 матчах «Автодора». В его активе в среднем 8.1 очка, 4.3 подбора и 1.3 блок-шота.

Минченко мог оказаться в МБА и раньше: если бы «Автодор» не попал в плей-офф, то центровой переехал бы в Москву ещё в марте. Уже после окончания сезона столичная команда выиграла борьбу за Евгения у казанского УНИКСа, который очень хотел подписать игрока на следующий сезон.