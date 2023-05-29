Баскетболисты ЦСКА провели акцию в поддержку Алексея Шведа

Четыре действующих баскетболиста ЦСКА — Иван Ухов, Самсон Руженцев, Антон Астапкович и Филипп Гафуров — после баскетбольного шоу матча в Норильске записали видеообращение к своему партнеру Алексею Шведу, который в начале мая стал жертвой нападения в центре Москвы.

© Матч ТВ

В субботу в Норильске в местном спортивном комплексе «Айка» прошел уникальный баскетбольный матч, приуроченный к 100 летнему юбилею баскетбольного клуба ЦСКА. Участники разбились на две команды — «Никель» и «Палладий», во встрече приняли участие четыре действующих игрока ЦСКА — Ухов, Руженцев, Астапкович и Гафуров.

За 1,7 секунды до конца при счете 109:109 победный бросок мог сделать Астапкович, но его дальняя попытка не достигла цели. В итоге матч завершился вничью ничья. Приезд баскетболистов ЦСКА вызвал большой ажиотаж в Норильске, что сопровождалось раздачей автографов. Спортсмены записали на видео обращение к своему партнеру Алексею Шведу,

— Леха, приезжай! Мы тебя ждем! Поправляйся, восстанавливайся. Любим тебя, целуем и обнимаем. Очень верим, что ты скоро вернешься на паркет. Давай, Леха, держись! — сказали баскетболисты ЦСКА.