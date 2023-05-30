"Денвер" и "Майами" сыграют в финале плей-офф НБА

"Майами" в гостях со счетом 103:84 победил "Бостон" в седьмом матче серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным игроком встречи стал защитник Джимми Батлер, набравший 28 очков. В составе "Бостона" больше всех очков на свой счет записал нападающий Джейлен Браун - 19. Два игрока "Майами" оформили дабл-дабл - форвард Калеб Мартин (26 очков + 10 подборов) и центровой Бэм Адебайо (12 очков + 10 подборов). У "Бостона" дабл-дабл в активе нападающего Джейсона Тейтума (14 очков + 11 подборов).

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"Майами" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. Команда по итогам регулярного чемпионата заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, не попав напрямую в плей-офф. В плей-ин "Майами" проиграл дома "Атланте" (105:116), а следом на своей площадке обыграл "Чикаго" (102:91). Клуб получил восьмой номер посева в плей-офф. "Майами" стал второй командой, которая вышла в финал соревнований с самым низким посевом в конференции, ранее такое удавалось "Нью-Йорку" в 1999 году, когда в решающей серии коллектив уступил "Сан-Антонио" (1-4).

По ходу плей-офф "Майами" одолел победителя регулярного чемпионата "Милуоки" (4-1) и "Нью-Йорк" (4-2). "Бостон" же оказался сильнее "Атланты" (4-2) и "Филадельфии" (4-3). В регулярном чемпионате клуб финишировал на втором месте в Восточной конференции.

"Бостон" стал четвертой командой в истории НБА, которая смогла отыграться со счета 0-3 в серии. До этого подобное смогли сделать "Нью Йорк" (1951), "Денвер" (1994) и "Портленд" (2003), которые проиграли решающие матчи своих противостояний на выезде. "Бостон" же стал первым клубом, кто в такой ситуации уступил в седьмой встрече серии дома.