Нападающий Ильницкий перешёл в «Парму-Пари»

Форвард сборной России Станислав Ильницкий подписал контракт с «Пармой-Пари» на три года.

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Станислав Ильницкий — обладатель Еврокубка (2015), двукратный серебряный призёр Единой лиги ВТБ и чемпионата России (2015, 2017) в составе «Химок». В сезоне 2017/18 Станислав помог «Локомотиву-Кубань» стать серебряным призёром Еврокубка и обладателем Кубка России. В 2021 и 2022 годах форвард принимал участие в Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ в составе команды «Звезды России». В сезоне 2022/23 стал чемпионом Единой Лиги ВТБ 2022/23 в составе казанского УНИКСа.