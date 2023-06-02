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Никола Йокич побил рекорд по передачам среди центровых в финале НБА

Минувшей ночью в Денвере (штат Колорадо, США) состоялся первый матч финальной серии плей-офф НБА между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Главным героем встречи стал центровой «самородков» Никола Йокич.

Йокич побил рекорд по передачам среди центровых в финале НБА
© Betassist.ru

28-летний серб в очередной раз стал автором трипл-дабла из 27 очков, 10 подборов и 14 передач. Интересен тот факт, что Никола установил рекорд по передачам для центровых в финале плей-офф НБА.

Предыдущее наилучшее достижение среди пятый номеров (центровых) принадлежало игроку «Бостон Селтикс» Биллу Расселлу, сумевшему отметиться 13 передачами в финале НБА 1969 года с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Никола Йокич является двукратным обладателем титула MVP сезона, пятикратным участником Матча всех звёзд НБА, а также одним из самых высокооплачиваемых баскетболистов мира.

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