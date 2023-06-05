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«Ушла в свободное плавание». Евгения Белякова подтвердила завершение карьеры

Экс-капитан сборной России, чемпионка женской НБА, победительница Евролиги и Евробаскета 2011 года Евгения Белякова подтвердила, что завершила карьеру игрока.

Экс-капитан сборной России Белякова подтвердила завершение баскетбольной карьеры
© Чемпионат.com

«Да, я выложила в соцсетях пост. Попрощалась с баскетболом. У меня контракт с УГМК закончился 31 мая, и я ушла в свободное плавание. Потому что просто готова уходить. И я очень рада. Думала, что никогда в жизни не уйду из баскетбола и буду играть всю жизнь.

Чем буду заниматься сейчас? Продолжу отдыхать. Несмотря на то, что весь сезон я не играла, но много тренировалась. И кажется, на мой организм это повлияло сильно. Этого было много. Сейчас надо восстанавливать силы, организм. Так что точно лето посвящу восстановлению. Причём не только непосредственно тела, но и нервной системы. Год назад узнала как восстанавливается нервная система и поняла, что я мало отдыхала. Не в плане количества дней, проведённых на море, а в плане объёма дел. Вот наша встреча сегодня укладывается в три часа работы, которые отвожу на день.

После отдыха? Пока никому ничего не обещала. События в России и мире развиваются стремительно. Посмотрю, как отдохну. Но играть точно не буду (улыбается)», — сказала Белякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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