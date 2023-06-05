Самый высокий баскетболист России умер в 29 лет

Самый высокий баскетболист России Николай Рогожкин скончался 5 мая в возрасте 29 лет. Об этом информирует пресс-служба баскетбольного клуба 3х3 «Грязные парни», за который он выступал.

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Как сообщает «Спорт-экспресс», Рогожкин умер из-за менингита. Баскетболисту стало плохо во время одного из матчей. Врачи выявили заболевание, однако сделать что-либо оказалось слишком поздно. Николай был введён в искусственную кому, но через три дня ушёл из жизни.