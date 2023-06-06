Стали известны планы «Чикаго» по Николе Вучевичу в межсезонье

«В «Чикаго» с оптимизмом ждут выздоровления Лонзо Болла после трёх перенесённых операций на левом колене, а на прошлой неделе начали обсуждать потенциальное продление контракта с Николой Вучевичем. «Буллз» рассчитывают на него на ближайшие три года», — говорится в источнике.