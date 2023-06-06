Наставник «Майами Хит» может стать самым высокооплачиваемым тренером НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра в случае выхода на рынок мог бы рассчитывать на контракт в $20 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в лиге. Об этом на канале NBA on ESPN в YouTube рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

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По мнению Войнаровски, это может стать возможным из-за внушительного контракта специалиста Монти Уильямса с «Детройт Пистонс». Сообщалось, что соглашение Уильямса на общую сумму в размере $72 млн будет рассчитано на шесть лет. Как считает Эдриан, это может повлиять на последующие контракты таких тренеров, как Споэльстра, Стив Керр, и ряда других в сторону их увеличения.