Американец Джастин Роберсон перешел в БК «Самара»

Американский разыгрывающий Джастин Роберсон стал игроком «Самары». Об этом информирует пресс-служба клуба. Стороны заключили соглашение сроком на один сезон.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Роберсон выступал за «Парму», в составе которой принял участие в 34 матчах турнира, набирая в среднем 15,4 очка, совершая 2,9 подбора и отдавая 4,3 передачи.

Ранее сообщалось, что «Самару» покинули защитник Джордан Теодор и центровой Владимир Ивлев. Чуть позже стало известно, что Ивлев продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде», за который он уже выступал с 2011 по 2016 год (сезон-2011/2012 провёл в аренде у «Рязани»). Стороны заключили соглашение до конца сезона-2023/2024.