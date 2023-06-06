Кроссовки Майкла Джордана 1983 года выставлены на аукцион

Кроссовки, в которых легендарный Майкл Джордан принимал участие в Панамериканских играх 1983 года, выставили на аукцион. На этих соревнованиях американские баскетболисты выиграли золото.

© Чемпионат.com

Кроссовки имеют размер 12,5 (US) и сделаны из гладкой белой кожи. Коллекционеры, заинтересованные в приобретении обуви прославленного игрока НБА, могут найти пару на аукционе Grey Flannel по цене от $ 10 000.