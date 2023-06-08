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Никола Йокич установил уникальное историческое достижение в третьей игре финала

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил уникальный трипл-дабл для игр финальной серии. В его активе сегодня 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Серб стал первым игроком в истории, который набрал 30+ очков, 20+ подборов и 10+ ассистов в финальных играх.

Никола Йокич установил уникальное достижение в третьей игре финала
© Чемпионат.com

Никола показал уникальную статистику в третьем матче финальной серии с «Майами Хит». «Денвер» одержал победу со счётом 109:94 и вышел вперёд в серии — 2-1. Следующая игра пройдёт также в Майами 10 июня в 3:30 мск.

Йокич имеет великолепную индивидуальную статистику в нынешнем плей-офф. В нынешнем постсезоне он в среднем набирает 30,4 очка, 12,9 подбора и 10,1 передачи. 28-летний баскетболист уже является двукратным обладателем статуэтки MVP.

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