Никола Йокич установил уникальное достижение в третьей игре финала

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич оформил уникальный трипл-дабл для игр финальной серии. В его активе сегодня 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Серб стал первым игроком в истории, который набрал 30+ очков, 20+ подборов и 10+ ассистов в финальных играх.

© Чемпионат.com

Никола показал уникальную статистику в третьем матче финальной серии с «Майами Хит». «Денвер» одержал победу со счётом 109:94 и вышел вперёд в серии — 2-1. Следующая игра пройдёт также в Майами 10 июня в 3:30 мск.