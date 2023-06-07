Александр Разумов покинул БК УНИКС

«Форвард Александр Разумов продолжит карьеру в другом клубе.



Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Александра за время, проведённое в команде, а также желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.