Американский баскетболист рассказал, что его дочь дразнят в школе из-за него

Защитник «Финикс Санз» Крис Пол заявил, что его дочь дразнят в школе из-за того, что у него нет титула чемпиона. Его слова приводит «Чемпионат».

«У нее в школе был мальчик, который говорил ей всякие дерзкие вещи. Он говорил: "Твой папа никогда не выиграет чемпионат"», — сказал Пол.

Баскетболист отметил, что дочь большую часть времени относилась к этому спокойной, но однажды она не выдержала и позвонила отцу, рассказав обо всем. При этом девочка была расстроена, поэтому, по словам Пола, он сказал ей, что «некоторые люди говорят, а некоторые делают».