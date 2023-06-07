Американский баскетболист рассказал, что его дочь дразнят в школе из-за него
Защитник «Финикс Санз» Крис Пол заявил, что его дочь дразнят в школе из-за того, что у него нет титула чемпиона. Его слова приводит «Чемпионат».
«У нее в школе был мальчик, который говорил ей всякие дерзкие вещи. Он говорил: "Твой папа никогда не выиграет чемпионат"», — сказал Пол.
Баскетболист отметил, что дочь большую часть времени относилась к этому спокойной, но однажды она не выдержала и позвонила отцу, рассказав обо всем. При этом девочка была расстроена, поэтому, по словам Пола, он сказал ей, что «некоторые люди говорят, а некоторые делают».
Спортсмен признался, что такие вещи даются ему «тяжело, но никто не относится к нему строже, чем он сам», поэтому, несмотря на злость, он не позволяет «этому характеризовать его» и «возвращается к работе».